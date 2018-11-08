В Волгограде устроят праздник самбо

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-08T09:11:26+03:00

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Сразу два юбилея отметят в Волгоградской области: 80 лет исполняется со дня образования самбо в России, и 55 лет этот вид спорта успешно развивается в регионе. Праздновать будут два дня - 10 и 11 ноября.

Начнется торжественное празднование в «Спортивной школы олимпийского резерва №21». 10 ноября здесь будут чествовать ветеранов волгоградского спорта, тренеров, партнеров. вечером для них устроят концерт.

Но основные мероприятия пройдут 11 ноября. В воскресенье в манеже ВГАФКа по случаю юбилеев пройдут соревнования «Спортивное самбо». Приедут более 300 спортсменов со всех уголков региона. Бороться за награды будут и юноши, и девушки. Всего, как уточнили «КП-Волгоград» в облспорткомитете, разыграют 50 комплектов наград. В рамках соревнований также определят победителей и призеров в категории «Боевое самбо» среди мужчин.

Открытие соревнований - в 10.00.

Кстати в фойе легкоатлетического манежа для гостей турнира подготовили выставку военной экипировки и оружия.