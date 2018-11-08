В Волжском 44-летний сосед изнасиловал 5-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:29 2018-11-08T08:29:13+03:00

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Эта жуткая история произошла в Волжском. Там сосед по лестничной клетке изнасиловал маленькую 5-летнюю девочку.

Началось все с того, когда ребенок впервые познакомилась с 44-летним соседом. На тот момент извращенец жил вместе со своей мамой. Мужчине девочка так приглянулась, что он стал задабривать ее всеми способами, и малышка стала чаще заходить к нему в гости. Страшное случилось 22 июня. Ребенок, как обычно зашел к соседу, а вернулась девочка от него несколько расстроенная. Вечером в разговоре с родителями она рассказала про «необычные» игры, которыми ее развлекал сосед. Родители заподозрили, что над девочкой надругались.

Разъяренный отец ребенка попытался выяснить у соседа-извращенца, что он сделал с малышкой. Но тот упорно молчал. Тогда родители написали заявление в полицию. Однако, к тому моменту педофила уже и след простыл. Он уехал в неизвестном направлении.

Выяснилось, что сосед этот уже был ранее судим. И его нашли. 4 ноября волжанина задержали в Крыму и уже этапировали обратно, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

На него завели уголовное дело по статье «действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В Волжском по ходатайству следователя извращенца сразу взяли под стражу. Свою вину он уже полностью признал. Расследование продолжается.