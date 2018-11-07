Астраханец выиграл рекордные 11 миллионов рублей в быструю лотерею

7 Нояб. 23:15 2018-11-07T23:16:01+03:00

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Житель Астрахани стал миллионером за 15 минут. Спросите как? Он выиграл в быструю лотерею «Рапидо» от Столото. Причем не просто выиграл, а сорвал джек-пот. Астраханец стал обладателем самого крупного суперприза в истории этой лотереи - 11 миллионов рублей. Ну, если точнее - 10 986 107 рублей!

А пока счастливчик отходит от шока и придумывает, куда потратит такие деньги, его ждут в Москве за выигрышем.

Напомним, что совсем недавно - в августе этого года - в числе счастливчиков оказался и волгоградец. Он купил лотерейный билет всего за 80 рублей, а выиграл 50 миллионов. Такую сумму в нашем регионе до него не выигрывал еще никто. 43-летний госслужащий рассказал «КП-Волгоград», что обязательно потратит часть выигрыша на благотворительность, а точнее - перечислит в Волжский детский дом.