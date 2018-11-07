2018-11-07T22:50:38+03:00
Общество

В Волгограде драка маршрутчика и пассажира попала на видео

Водитель накинулся на мужчину с монтировкой
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

То, что маршрутчики - водители нервные и горячие известно всем. Но сегодня, 7 ноября, они устроили бой практически на дороге. Посреди бела дня. Произошло это в Кировском районе Волгограда в районе энергетического колледжа.

В сети появилось видео, как водитель маршрутки №70А дерется с мужчиной. Его микроавтобус остался стоять припаркованным у обочины, а он то ли с палкой, то ли с монтировкой в руке пытается избить мужчину. Но соперник оказался не из робкого десятка, он не просто умело уложил нападающего на лопатки, но и выхватил орудие. Благо не воспользовался в ответ, а просто выкинул прут.

«Наверно пассажир не взял сдачу мелочью», «Это же Кировский», - иронизируют волгоградцы в комментариях.

Причину драки очевидцы не сообщают. Известно лишь, что к моменту прибытия полицейских (а их таки вызвали к месту драки), драчуны разошлись.

«Лысый молодец, не стал уподобляться маршрутчику и выбросил палку», «Маршрутчики вообще распоясались», - пишут волгоградцы.

А вообще так и хочется сказать: «Мужчины держите себя в руках! Ведь с вас берут пример подрастающие юноши (которые, к слову, едва не оказались в эпицентре разборки)».

incident_vlgincident_vlg
В Волгограде подрались маршрутчик и пассажир
350 отметок «Нравится»30 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Астраханец выиграл рекордные 11 миллионов рублей в быструю лотерею
Волгоградцы на среднюю зарплату могут купить 584 литра солярки
80 новобранцев отправят служить в роту Почетного караула в Волгоград
Как в сказке: в парке Волгограда появится избушка, Баба-яга и Кот в сапогах
Волгоградцев зовут написать географический диктант
Волгоградцы получили 11 лет «строгача» и миллион рублей штрафа на двоих за поджог и побои
Волгоградка стала лучшей в России в лесном конкурсе
В Волгограде домоуправление наказали на миллион рублей
Транспортную карту Волна можно пополнить онлайн
В Волгограде судят банду, которая за шесть лет ограбила 31 ювелирный магазин
В Волгограде главбух украл у фирмы почти пять миллионов рублей
Волгоградец станет автором Тотального диктанта
Рядом с «Гасителем» сделают парковку за шесть миллионов рублей
Голограммы Ласкина и Паулюса появятся в волгоградском музее «Память»
На Волжской ГЭС за фальшстеной 7 ноября нашли горельеф Ленина, забытый там 30 лет назад
Железнодорожные экскурсии устроят в Волгограде
200 елей, каштанов и рябин высадили в парке на Спартановке
Автобус сбил пешехода на зебре в Волгограде
В Волгограде вот уже два месяца дети ищут пропавшую перед 1 сентября маму
ДТП в Волжском: от удара машины отбросило на рельсы
Под Волгоградом украли 24 канализационных люка
В Волгоградской области стали больше производить нефтепродуктов и мазута
Три астраханки застряли над обрывом в горах под Анапой
Сотрудника волжской колонии поймали на взятках от зэка