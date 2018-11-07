В Волгограде драка маршрутчика и пассажира попала на видео

7 Нояб. 22:41 2018-11-07T22:50:38+03:00

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То, что маршрутчики - водители нервные и горячие известно всем. Но сегодня, 7 ноября, они устроили бой практически на дороге. Посреди бела дня. Произошло это в Кировском районе Волгограда в районе энергетического колледжа.

В сети появилось видео, как водитель маршрутки №70А дерется с мужчиной. Его микроавтобус остался стоять припаркованным у обочины, а он то ли с палкой, то ли с монтировкой в руке пытается избить мужчину. Но соперник оказался не из робкого десятка, он не просто умело уложил нападающего на лопатки, но и выхватил орудие. Благо не воспользовался в ответ, а просто выкинул прут.

«Наверно пассажир не взял сдачу мелочью», «Это же Кировский», - иронизируют волгоградцы в комментариях.

Причину драки очевидцы не сообщают. Известно лишь, что к моменту прибытия полицейских (а их таки вызвали к месту драки), драчуны разошлись.

«Лысый молодец, не стал уподобляться маршрутчику и выбросил палку», «Маршрутчики вообще распоясались», - пишут волгоградцы.

А вообще так и хочется сказать: «Мужчины держите себя в руках! Ведь с вас берут пример подрастающие юноши (которые, к слову, едва не оказались в эпицентре разборки)».