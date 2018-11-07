2018-11-07T21:39:00+03:00
Общество

Волгоградцы на среднюю зарплату могут купить 584 литра солярки

По доступности дизельного топлива наша область занимает 52-ю строчку рейтинга
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцам приходится экономить на поездках, уж очень дорого они обходятся.Волгоградцам приходится экономить на поездках, уж очень дорого они обходятся.Фото: Дмитрий БРУШКО
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В последние дни тема топлива самая обсуждаемая в России. Правительству удалось договориться с нефтяными магнатами и заморозить цены на топливо, но на заправке машин водители это мало ощутили. Особенно те, для кого бензин и солярка поистине «золотые». Да, оказывается в разных регионах разные цены и разная доступность топлива. Вот эксперты РИА и составили такой рейтинг: по доступности солярки. Волгоградская область в списке из 85-ти регионов заняла 52-е место.

Как определяли доступность? Очень просто: подсчитали сколько литров дизельного топлива может купить житель того или иного региона на свою среднюю зарплату. Так, волгоградцу доступны только 584 литра. Для сравнения, москвич может себе позволить на зарплату 1,5 тысяч литров. Ну, а если не считать столицу и жителей Крайнего Севера и Дальнего Востока, то самая доступная солярка в Калужской области - 743 литра.

При этом надо отметить, что на севере и цены на дизельное топливо гораздо выше волгоградских. Если в Волгограде в среднем литр солярки стоит 43,94 рубля, то, например, на Чукотке (2 место рейтинга)- 53 рубля, в Магаданской области (6 место рейтинга) - 57,06 рубля.

Соседи из Ростова-на-Дону находятся в списке на 53 месте, то есть сразу за Волгоградом. Им также доступны 584 литра, но стоит у них солярка даже дороже - 43,98 рубля.

Инфографика РИА.

Инфографика РИА.

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