2018-11-07T20:46:26+03:00
Политика

80 новобранцев отправят служить в роту Почетного караула в Волгоград

Солдаты будут нести службу на Мамаевом кургане
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
Изменить размер текста:

Сейчас по всей стране идет осенний призыв: молодых парней отправляют служить в армию. Из числа этих новобранцев отберут 80 самых лучших. Их призовут служить в роту Почетного караула (РПК) (соединение, которое относится к Южному военному округу). Эти ребята будут нести службу в зале воинской славы памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Берут в эту роту только избранных, и требования к солдатам очень высокие. Во-первых, у новобранца должно быть отменное здоровье, во-вторых, отличная физическая подготовка, в-третьих, рост - не менее 180 сантиметров, ну и успешные показатели психологического тестирования.

У этих ребят с первых дней службы упор будет сделан на строевую подготовку. Им предстоит овладеть строевыми приемами и движениями в совершенстве. Поэтому этим занятия им отводят более 800 часов.

- Также в их распорядке большое внимание уделяется общеразвивающим упражнениям, отведено время и для растяжки на хореографических станках в специальном классе, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

К слову, парни из роты Почетного караула не только несут службу на Мамаевом кургане, но и участвуют в торжественных мероприятиях Волгоградской области и на территории ЮВО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцы на среднюю зарплату могут купить 584 литра солярки
Как в сказке: в парке Волгограда появится избушка, Баба-яга и Кот в сапогах
Волгоградцев зовут написать географический диктант
Волгоградцы получили 11 лет «строгача» и миллион рублей штрафа на двоих за поджог и побои
Волгоградка стала лучшей в России в лесном конкурсе
В Волгограде домоуправление наказали на миллион рублей
Транспортную карту Волна можно пополнить онлайн
В Волгограде судят банду, которая за шесть лет ограбила 31 ювелирный магазин
В Волгограде главбух украл у фирмы почти пять миллионов рублей
Волгоградец станет автором Тотального диктанта
Рядом с «Гасителем» сделают парковку за шесть миллионов рублей
Голограммы Ласкина и Паулюса появятся в волгоградском музее «Память»
На Волжской ГЭС за фальшстеной 7 ноября нашли горельеф Ленина, забытый там 30 лет назад
Железнодорожные экскурсии устроят в Волгограде
200 елей, каштанов и рябин высадили в парке на Спартановке
Автобус сбил пешехода на зебре в Волгограде
В Волгограде вот уже два месяца дети ищут пропавшую перед 1 сентября маму
ДТП в Волжском: от удара машины отбросило на рельсы
Под Волгоградом украли 24 канализационных люка
В Волгоградской области стали больше производить нефтепродуктов и мазута
Три астраханки застряли над обрывом в горах под Анапой
Сотрудника волжской колонии поймали на взятках от зэка