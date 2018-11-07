80 новобранцев отправят служить в роту Почетного караула в Волгоград

СЕГОДНЯ 20:46 2018-11-07T20:46:26+03:00

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Сейчас по всей стране идет осенний призыв: молодых парней отправляют служить в армию. Из числа этих новобранцев отберут 80 самых лучших. Их призовут служить в роту Почетного караула (РПК) (соединение, которое относится к Южному военному округу). Эти ребята будут нести службу в зале воинской славы памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Берут в эту роту только избранных, и требования к солдатам очень высокие. Во-первых, у новобранца должно быть отменное здоровье, во-вторых, отличная физическая подготовка, в-третьих, рост - не менее 180 сантиметров, ну и успешные показатели психологического тестирования.

У этих ребят с первых дней службы упор будет сделан на строевую подготовку. Им предстоит овладеть строевыми приемами и движениями в совершенстве. Поэтому этим занятия им отводят более 800 часов.

- Также в их распорядке большое внимание уделяется общеразвивающим упражнениям, отведено время и для растяжки на хореографических станках в специальном классе, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

К слову, парни из роты Почетного караула не только несут службу на Мамаевом кургане, но и участвуют в торжественных мероприятиях Волгоградской области и на территории ЮВО.