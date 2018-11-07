2018-11-07T18:53:57+03:00
Общество

Как в сказке: в парке Волгограда появится избушка, Баба-яга и Кот в сапогах

А еще в парке «Сказка» будет скамья-качели с подстветкой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Будут в парке детские, игровые и спортивные площадки. Фото администрации Волгограда.Будут в парке детские, игровые и спортивные площадки. Фото администрации Волгограда.
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Ну, теперь детский парк «Сказка», расположенный в Ворошиловском районе Волгограда, будет полностью соответствовать своему названию. Кроме игровых комплексов, спортплощадок и гимнастического городка, здесь появятся и сказочные персонажи собственной персоны. В парке вас встретят двухметровый богатырь и его русская красавица, и красочные фигуры Иван-царевича, Красной Шапочки и Кота в сапогах, и лиса с колобком. Появится даже самая настоящая избушка на курьих ножках (причем сделанная из настоящего дерева), и, конечно же, Баба-яга. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, даже скамейки для детей в парке будут стилизованные - в форме животных.

Параллельно, подрядная организация заканчивает благоустройство и обновление детского парка. Уже почти готов фонтан площадью 120 квадратных метров, укладывают дорожки из разноцветной брусчатки. На этой неделе начнут высаживать молодые деревья.

- Вдоль дорожек рабочие установят 30 парковых скамеек и столько же урн, смонтируют порядка 30 новых светильников. Еще 8 прожекторов будут подсвечивать спортивные площадки, - говорят в мэрии. - Украшением парка станут деревянные скамья-качели с подсветкой и фигурки из детских сказок.

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