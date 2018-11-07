Волгоградцев зовут написать географический диктант

СЕГОДНЯ 18:16 2018-11-07T18:18:27+03:00

11 ноября можно проверить свои знания на одной из 15 площадок, которые откроются в городе

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Как хорошо вы знаете географию? На «отлично» или на «троечку»? Сомневаетесь в ответе, тогда приходите и проверьте. 11 ноября волгоградцев приглашают написать географический диктант.

Это всероссийская акция, которая проводится Русским географическим обществом уже в четвертый раз. И с каждым годом число участников растет. И если в 2016-м в Волгоградской области было лишь 7 площадок, где писали этот диктант, то в этом году их уже 15. К Волгограду присоединятся даже солдаты из воинских частей Волжского и Камышина.

Диктант можно написать как очно - на одной из площадок, так и заочно - на сайте проекта. Список волгоградских площадок можно посмотреть здесь.

Площадки начнут работать с 11.00. Диктант начнется в 12.00.

Диктант будет состоять из двух частей: в каждой по 15 вопросов, но разной степени тяжести. Организаторы уверяют, что заумных вопросов не будет, отчасти они рассчитаны на сообразительность и умение логически мыслить.

В прошлом году Географический диктант вышел за границы России, его писали даже за рубежом - в 25 странах мира. Уже более полумиллиона россиян попробовали свои силы. А вам слабо?