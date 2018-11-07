2018-11-07T17:07:02+03:00
Общество

Волгоградка стала лучшей в России в лесном конкурсе

Теперь студентка будет представлять нашу страну на Международном конкурсе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Наталья Бабкина учится в Арчевском лесном колледже, она твердо решила посвятить свою жизнь сохранению нашей природы. Видимо поэтому ее научная работа завоевала безоговорочную победу на Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост - 2018».

Талантливая студентка представила на суд жюри свою исследовательскую работу, в которой сравнила чем и как отличаются лесные посадки сосен, выращенных разными способами - с открытой и закрытой корневыми системами. Жюри поразили результаты. Наталья Бабкина победила среди студентов колледжей лесной отрасли. И теперь представить Россию и Волгоградскую область на Международном юниорском конкурсе в 2019 году.

Кстати, третье место в этом федеральном конкурсе также завоевала волгоградка. Десятиклассница Куйбышевской школы Анна Сорвачева конкурсную работу посвятила исследованию растений одного рода к адаптации.

Всего на Всероссийский лесной конкурс прислали 269 работ от победителей регионального этапа из 63 регионов России.

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