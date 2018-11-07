2018-11-07T16:53:37+03:00
Происшествия

В Волгограде домоуправление наказали на миллион рублей

Руководителя УК поймали на взятке сотруднику жилинспекции
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Прокуратура Волгограда наказала ООО «Домоуправление-25» за нарушения и за руководителя, которого поймали на взятке.

Еще в октябре 2016-го директор этой управляющей компании «погорел» на взятке. Как установили сотрудники прокуратуры, он дал 5 тысяч рублей специалисту «Жилищной инспекции Волгограда», чтоб тот подписал документы о формальной приемке техсостояния домов и «закрыл глаза» на нарушения.

За мелкое взяточничество чиновника уже наказали - он отделался штрафом. Директора тоже «помиловали»: дело закрыли в связи с раскаянием.

Но по закону, главу УК освободили от наказания это не значит, что юридическое лицо ответственность не понесет. Поэтому прокуратура потребовала признать ООО «Домоуправление-25» виновным в правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ. Суд согласился с доводами прокуратуры и признал компанию виновной. А также назначил ей штраф. Да не маленький - один миллион рублей.

Постановление вступило в законную силу, уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

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