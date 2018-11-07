Транспортную карту Волна можно пополнить онлайн

СЕГОДНЯ 16:05 2018-11-07T16:05:17+03:00

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Хорошая новость для волгоградцев, которые пользуются городским общественным транспортом и платят за проезд транспортной картой «Волна». Если раньше место, где можно пополнить карту, нужно было поискать да еще до него и доехать, то теперь положить деньги на счет можно онлайн. Услуга доступна для всех видов карты «Волна» через сервис Сбербанк Онлайн и мобильное приложение. Правда, деньги поступят на транспортную карту в течение 24 часов.

- При оплате через мобильное приложение и устройства самообслуживания достаточно отсканировать линейный штрих-код, размещенный на транспортной карте, и затем следовать инструкциям на экране, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. - Комиссию при этом не возьмут.

Пользуются транспортными картами «Волна» более 160 тысяч волгоградцев. Так что возможность пополнения счета в любое время и в любом месте будет востребованной.