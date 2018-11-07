2018-11-07T15:13:20+03:00
Происшествия

В Волгограде главбух украл у фирмы почти пять миллионов рублей

Мужчина воспользовался доверием начальника
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вот так и доверяй людям. Генеральный директор крупной волгоградской фирмы понадеялся на порядочность своего главного бухгалтера и выписал ему доверенность на распоряжение собственной банковской картой, а тот украл с нее 4,5 миллиона рублей.

Как доказали следователи Советского района Волгограда, бухгалтер стал воровать деньги с карты работодателя с июня 2017-го. И вплоть до мая 2018-го перечислял разные суммы на карту своего приятеля. За эти 11 месяцев он «умыкнул» 4,5 миллиона рублей.

Кроме того, в январе этого года он фиктивно взял на работу в эту же фирму себе помощника - заместителя главбуха с окладом в 38 тысяч рублей. Хотя на самом деле эту зарплату забирал себе. Таким образом, заработал дополнительно еще 150 тысяч рублей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Следователи завели на него уголовное дело по статье «растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в том числе, в особо крупном размере». На данный момент прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение, и дело передали в суд.

- Мужчина свою вину полностью признал и многомиллионный ущерб фирме уже возместил, - уточняют в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Транспортную карту Волна можно пополнить онлайн
В Волгограде судят банду, которая за шесть лет ограбила 31 ювелирный магазин
Волгоградец станет автором Тотального диктанта
Рядом с «Гасителем» сделают парковку за шесть миллионов рублей
Голограммы Ласкина и Паулюса появятся в волгоградском музее «Память»
На Волжской ГЭС за фальшстеной 7 ноября нашли горельеф Ленина, забытый там 30 лет назад
Железнодорожные экскурсии устроят в Волгограде
200 елей, каштанов и рябин высадили в парке на Спартановке
Автобус сбил пешехода на зебре в Волгограде
В Волгограде вот уже два месяца дети ищут пропавшую перед 1 сентября маму
ДТП в Волжском: от удара машины отбросило на рельсы
Под Волгоградом украли 24 канализационных люка
В Волгоградской области стали больше производить нефтепродуктов и мазута
Три астраханки застряли над обрывом в горах под Анапой
Сотрудника волжской колонии поймали на взятках от зэка