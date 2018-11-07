В Волгограде главбух украл у фирмы почти пять миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-07T15:13:20+03:00

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Вот так и доверяй людям. Генеральный директор крупной волгоградской фирмы понадеялся на порядочность своего главного бухгалтера и выписал ему доверенность на распоряжение собственной банковской картой, а тот украл с нее 4,5 миллиона рублей.

Как доказали следователи Советского района Волгограда, бухгалтер стал воровать деньги с карты работодателя с июня 2017-го. И вплоть до мая 2018-го перечислял разные суммы на карту своего приятеля. За эти 11 месяцев он «умыкнул» 4,5 миллиона рублей.

Кроме того, в январе этого года он фиктивно взял на работу в эту же фирму себе помощника - заместителя главбуха с окладом в 38 тысяч рублей. Хотя на самом деле эту зарплату забирал себе. Таким образом, заработал дополнительно еще 150 тысяч рублей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Следователи завели на него уголовное дело по статье «растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в том числе, в особо крупном размере». На данный момент прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение, и дело передали в суд.

- Мужчина свою вину полностью признал и многомиллионный ущерб фирме уже возместил, - уточняют в ведомстве.