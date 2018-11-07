Волгоградец станет автором Тотального диктанта

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-07T15:34:58+03:00

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Сегодня, 7 ноября, организаторы «Тотального диктанта» объявили автора, который напишет текст для всероссийской акции 2019 года. Это будет волгоградец. Точнее выходец из Волгограда известный ныне российский писатель и литературовед Павел Басинский. Об этом организаторы объявили в своей официальной группе «ВК».

Там же для подготовки к диктанту участникам советуют прочитать несколько работ Басинского. В их числе уже завоевавшие популярность романы «Смиренник и аристократ» и «Лев Толстой: Бегство из рая», «Страсти по Максиму. Горький: девять дней после смерти», прозу «Московский пленник» и «Скрипач не нужен. Роман с критикой».

Напомним, автором «Тотального диктанта» в 2018-м году стала писательница из Казани - Гузель Яхина. В числе ее знаменитых романов - «Зулейха открывает глаза». Акция прошла в январе. В этом году впервые выбирали столицу «Тотального диктанта», ею стал Новосибирск. На столицу следующего года претендуют Владивосток, Иркутск, Таллин, Тюмень и Красноярск.