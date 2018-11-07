2018-11-07T15:47:02+03:00
Общество

Рядом с «Гасителем» сделают парковку за шесть миллионов рублей

На ней смогут оставить 40 машин
Екатерина МАЛИНИНА
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В Волгограде продолжается благоустройство территории вокруг памятника «Пожарный пароход «Гаситель». Здесь поставят скамейки, высадят 50 деревцев катальпы и закатают часть квадратных метров в асфальт. По плану реконструкции неподалеку от объекта культурного наследия должна быть парковка. Администрация сейчас ищет подрядчика. На сайте госзакупок появился соответствующий лот.

За 6 миллионов 15 тысяч рублей нужно обустроить территорию для 40 машиномест. Оградить ее бордюром, выложить квадратной и прямоугольной плиткой. Чтобы вечером можно было разглядеть свою машину, сделают здесь и фонари. Неподалеку от парковки будет специальная площадка для военной техники. Ее создадут в таком же стиле, как и стоянку для машин.

Напомниv, реконструкция территории возле Гасителя вошла в проект «Формирование комфортной городской среды». Волгоградцы сами выбирали объекты, которые стоит облагородить.

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