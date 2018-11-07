Голограммы Ласкина и Паулюса появятся в волгоградском музее «Память»

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-07T13:29:56+03:00

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В этом году в музее «Память», который находится в подвале Центрального универмага, в том самом месте, где взяли в плен командующего 6-й немецкой армии фельдмаршала Паулюса, появилась мультимедийная инсталляция «Пароль Победы – Сталинград». В круглом зале воссоздали довоенный Сталинград и бомбежку 23 августа 1943-го. Посетитель словно оказывается внутри событий благодаря проекции на 360 градусов. Проект получит продолжение. Совет ветеранов Дзержинского района вновь выиграл президентский грант, на средства которого в музее воссоздадут комнату и сцену пленения Паулюса.

Благодаря этому проекту уже через 11 месяцев волгоградцы и гости города смогут стать свидетелями того, как генерал-майор Иван Ласкин Фридриха Паулюса в плен взял. В музее появится новая экспозиция, частью которой будет голографическая инсталляция. – Мы хотим, чтобы события далекого военного прошлого для нынешних поколений стали зримыми и осязаемыми, чтобы они вызывали сопереживание и чувство сопричастности, – рассказала председатель Дзержинского совета ветеранов Лариса Полетаева.