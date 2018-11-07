На Волжской ГЭС за фальшстеной 7 ноября нашли горельеф Ленина, забытый там 30 лет назад

СЕГОДНЯ 12:58 2018-11-07T15:47:45+03:00

Вождь не видел света очень много лет. Фото: Галина Шацкая

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Неожиданную находку Денис Красноглазов, инженер производственно-технической службы Волжской ГЭС, сделал аккурат в 101 годовщину Великой Октябрьской революции. 7 ноября он случайно заглянул за фальшстенку машинного зала, потом снова заглянул – уже чтобы убедиться, что ему не привиделось. Вдоль бетонной стены стояла большая голова вождя мирового пролетариата. Ильич смотрел тоскливо, ведь людей он увидел впервые за несколько десятков лет.

Ленина с трудом вытянули из застенок, сфотографировались и поставили обратно.

- Панно, скорее всего, висело в зале. Но во время ремонта еще в советское время его решили на время закинуть за фальшстенку. И благополучно забыли. Случайно нашли только сейчас, - говорит Галина Шацкая, специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»

Судьбу Ильича еще не решили. Собственного музея на Волжской ГЭС пока нет, вешать вождя снова в машинный зал было бы странно. Так что пока Ленин отправился снова за стенку. А то вдруг кто нечаянно уронит и не дай бог разобьет.

Культурную ценность штампованный горельеф вряд ли представляет. А вот историческую – вполне возможно.