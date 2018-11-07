На Волжской ГЭС за фальшстеной 7 ноября нашли горельеф Ленина, забытый там 30 лет назад
Неожиданную находку Денис Красноглазов, инженер производственно-технической службы Волжской ГЭС, сделал аккурат в 101 годовщину Великой Октябрьской революции. 7 ноября он случайно заглянул за фальшстенку машинного зала, потом снова заглянул – уже чтобы убедиться, что ему не привиделось. Вдоль бетонной стены стояла большая голова вождя мирового пролетариата. Ильич смотрел тоскливо, ведь людей он увидел впервые за несколько десятков лет.
Ленина с трудом вытянули из застенок, сфотографировались и поставили обратно.
- Панно, скорее всего, висело в зале. Но во время ремонта еще в советское время его решили на время закинуть за фальшстенку. И благополучно забыли. Случайно нашли только сейчас, - говорит Галина Шацкая, специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»
Судьбу Ильича еще не решили. Собственного музея на Волжской ГЭС пока нет, вешать вождя снова в машинный зал было бы странно. Так что пока Ленин отправился снова за стенку. А то вдруг кто нечаянно уронит и не дай бог разобьет.
Культурную ценность штампованный горельеф вряд ли представляет. А вот историческую – вполне возможно.
На Волжской ГЭС нашли вождя в 101-ю годовщину Октябрьской революции.Денис Красноглазов, инженер производственно-технической службы Волжской ГЭС за ложной стенкой в машинном зале Владимира Ильича нашел. Панно сфотографировали и спрятали назад. Когда откроем корпоративный музей, вождя мирового пролетариата отмоем, отреставрируем и выставим в качестве экспоната. Спасибо, Денис! Замечательная находка к юбилею Волжской ГЭС, которая долгие годы носила имя ХХII съезда КПСС. #60лет_ВолжскаяГЭС