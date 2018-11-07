2018-11-07T12:24:27+03:00
Общество

Железнодорожные экскурсии устроят в Волгограде

Детей и их родителей приглашают в «Экскурсионный вагон»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ребятам покажут работу железной дороги изнутри.Ребятам покажут работу железной дороги изнутри.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Прокатиться в экскурсионном вагоне, побывать в моторвагонном депо, посидеть на месте машиниста, рассмотреть электропоезд изнутри и узнать, чем он отличается от экскурсионного автобуса, приглашают юных волгоградцев и их родителей. Детей познакомят с профессией железнодорожника и устроят викторину по безопасности на железной дороге. Проект «Экскурсионный вагон» разработали для ребят Волгоградтранспригород и музей-заповедник «Старая Сарепта».

- Поезд пойдет с юга в центр Волгограда по маршрутам «Судоверфь - Мамаев Курган», «Волгоград1-Красноармейская», «Заканальная- Волгоград 1», «Шпалопропитка - Мамаев Курган», а также «Тракторная пассажирская - Красноармейская», - рассказали «КП-Волгоград» в ПривЖД.

Во время поездки в экскурсионном вагоне ребятам предлагают пройти квест по истории Сталинградской битвы и узнать, как работали железнодорожники в годы войны. Предусмотрено и посещение главных достопримечательностей города-героя во время остановок.

Подробности по телефону 8-917-723-74-94 (Антонина Юрьевна Маркина).

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