200 елей, каштанов и рябин высадили в парке на Спартановке

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-07T10:43:19+03:00

В этом году в Волгограде уже высадили несколько тысяч молодых растений. Фото: мэрия

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Ели, рябины, каштаны и рябина украсили этой осенью новый Парк культуры на Спартановке, на севере Волгограда. Всего на улице имени Николая Отрады высадили около двухсот саженцев. Это не только деревья, но и красивые кустарники – спирея и миндаль, можжевельники, барбарис и туи. Здесь благоустроили участок площадью около 19 гектаров, сделали спортплощадку и теннисный корт, парковку для машин. Должна появиться и детская площадка. Как сообщают в мэрии, до конца года в парке завершат благоустройство.

Пока погода позволяет заниматься высадкой деревьев, продолжают озеленять все районы города. В центре больше тысячи растений украсили Пушкинский сквер и склон поймы Царицы, добавили зелени на обочины нулевой продольной, в Ворошиловском – на улицу Череповецкую.