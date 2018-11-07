2018-11-07T10:16:56+03:00
Происшествия

Автобус сбил пешехода на зебре в Волгограде

34-летний мужчина оказался на больничной койке
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пешехода сбили прямо на переходе.Пешехода сбили прямо на переходе.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Пешеход попал под колеса автобуса поздним вечером вторника 6 ноября в Ворошиловском районе Волгограда неподалеку от храма Похвала Пресвятой Богородицы. Дело было уже в двенадцатом часу ночи. 34-летний мужчина переходил дорогу на улице Череповецкой возле дома № 92а. Причем шел по пешеходному переходу. По предварительным данным, 59-летний водитель автобуса «ЛИАЗ-529267», который ехал в сторону центра, не заметил человека на дороге и сбил пешехода.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, пешеход в результате ДТП получил травмы. Сейчас мужчина находится в больнице под присмотром медиков.

Всего за сутки 6 ноября на дорогах Волгоградской области произошло три ДТП с тяжкими последствиями. В авариях пострадали девять человек, шестеро из них – дети. Все они получили травмы в одном ДТП.

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