В Волгограде вот уже два месяца дети ищут пропавшую перед 1 сентября маму

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-07T11:08:47+03:00

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Анна Бирюкова ушла из дома в Красноармейском районе 18 августа. Первую неделю родственники не беспокоились. Анна Бирюкова и раньше могла уйти на пару дней. 39-летняя женщина не так давно развелась, поэтому старалась не сидеть дома. Старший сын в свои 20 лет был уже достаточно самостоятелен, а за младшей девочкой присматривали родители. Но когда волгоградка не пришла на линейку к дочке, то близкие отпрпавились в полицию с заявлением.

Выяснилось, что видели женщину последний раз 22 августа, когда она вместе с новыми знакомыми попала в качестве свидетеля в полицейские сводки. Больше о ней ничего не было слышно.

Дочку на время поисков мамы забрал к себе родной отец. Сын вместе с родными организовал поиски женщины, но пока результатов нет. Правда, очевидцы в соцсетях сообщают, что видели ее в Волжском. Но у полиции новой информации нет, - говорит Анастасия, родственница пропавшей.

Из дома Анна ушла в короткой розовой юбке, в черной футболке и босоножках. На вид ей 30-35 лет, светлые волосы, серо-голубые глаза, высокая.

Все, кто видел Анну Бирюкову, просят позвонить по телефону «02» или родственникам на номер 89954252228.