ДТП в Волжском: от удара машины отбросило на рельсы

СЕГОДНЯ 09:12 2018-11-07T09:17:13+03:00

Машины от удара отбросило на трамвайные пути. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Жуткая авария случилась утром в среду, 7 ноября, на улице Александрова в городе Волжском. Около 8.45 утра там столкнулись ВАЗ-2112 и «Шкода Фабия». По предварительным данным полиции, водитель отечественной легковушки ехал из Волжского в сторону Химкомплекса. В какой-то момент автомобиль вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с двигавшейся навстречу иномаркой. Удар был настолько сильным, что машины отбросило на трамвайные пути. В ДТП сильно пострадали три человека.

- В больницу с тяжелыми травмами увезли обоих водителей, а также пассажира ВАЗ-2112, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Автомобили сильно покорежило. Находившиеся внутри люди получили серьезные ранения.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте аварии сейчас работают следователи и сотрудники ГИБДД. Полицейским предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

Движение автомобильного транспорта по улице Александрова на данный момент уже восстановлено.