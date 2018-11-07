2018-11-07T08:06:12+03:00
Происшествия

Под Волгоградом украли 24 канализационных люка

Полиция ищет вора
Екатерина МАЛИНИНА
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В ближайшее время канализационные колодцы закроют.В ближайшее время канализационные колодцы закроют.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В полицию Калача-на-Дону 6 ноября пришел мастер местного водоканала. Мужчина рассказал, что на его участке пропали канализационные люки. Причем не один или два, а сразу 24 штуки. Дату, когда орудовал вор, он назвать не смог. Последний раз чугунные крышки он видел 24 октября. У преступника было две недели, чтобы осуществить задуманное.

Как сообщили "КП-Волгоград" в правоохранительных органах, сейчас сотрудники полиции опрашивают местных жителей, рядом с домами которых и произошла кража. Возможно, люди смогут описать преступника,его сообщников и машину. Унести тяжелые люки, да еще и два десятка, в одиночку вряд ли возможно. Уточняется и время воровства. Так проще будет вычислить подозреваемого.Вряд ли действовать гастролер.

В ближайшее время «Калачводоканал» закроет все канализационные колодцы. Ведь в них может упасть как ребенок, так и взрослый.

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