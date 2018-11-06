2018-11-06T22:17:19+03:00
Экономика

В Волгоградской области стали больше производить нефтепродуктов и мазута

Рост производства химической продукции составил 21,3%
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Промышленность Волгоградской области демонстрирует в этом году довольно уверенный рост. По сравнению с предыдущим годом объемы производства увеличились на 96,1 миллиарда рублей.

Увеличивается выпуск разнообразной продукции. Рост производства химической продукции - на 21,3% и составил 44,7 миллиарда рублей. В том числе выпуск технического углерода увеличился на 36%; лакокрасочных материалов — на 6,1%; пластмассы в первичных формах — на 4,8%.

Не стоит на месте и металлургическая отрасль. Увеличилось производство стальных труб, профилей на 7,8%, стали больше отливать легирированной стали.

На 38,6% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, отгрузили кокса и нефтепродуктов. Производство топочного мазута (плюс 19,6%); бензина автомобильного (11,8%), дизтоплива (7,4%). На 69,4% увеличилось производство трикотажных изделий, бумаги и картона — на 57,1%, мебели — на 52,7%, одежды — на 15,1%.

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