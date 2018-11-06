Три астраханки застряли в горах Анапы над обрывом

СЕГОДНЯ 17:59 2018-11-06T18:00:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Свою прогулку по горам Кубани три астраханские девчонки и их подружка из Екатеринбурга запомнят на всю жизнь. Хотели красивое селфи, а получили экстрим со спасателями, которым пришлось спускать девчонок в обрыва.

Девушки (трем из них по 20 лет, одной -26) приехали работать вожатыми в один из пионерских лагерей Кубани. В свой выходной день (а случилось это в воскресенье 4 ноября) они решили прогуляться по горам заказника Большой Утриш. Девчонки не робкие и в приливе адреналина забрались на довольно крутой склон - на 80 метров над землей. Дошли там до обрыва и замерли… Как говорят, ни туда, ни обратно.

Хныкать, правда, не стали, а сразу позвонили спасателям. На помощь выдвинулись спасатели из анапского отряда «Кубань-СПАС». При помощи альпинистского снаряжения они спустили девушек на землю и доставили их в безопасное место.

Операция по спасению горе-альпинисток заняла шесть часов.

- В медицинской помощи девушки не нуждались, - уточнили «КП-Волгоград» в Краснодарской краевой аварийно-спасательной службе.