2018-11-06T18:00:10+03:00
Происшествия

Три астраханки застряли в горах Анапы над обрывом

Девушек пришлось снимать со скалы спасателям
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы.Фото Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы.
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Свою прогулку по горам Кубани три астраханские девчонки и их подружка из Екатеринбурга запомнят на всю жизнь. Хотели красивое селфи, а получили экстрим со спасателями, которым пришлось спускать девчонок в обрыва.

Девушки (трем из них по 20 лет, одной -26) приехали работать вожатыми в один из пионерских лагерей Кубани. В свой выходной день (а случилось это в воскресенье 4 ноября) они решили прогуляться по горам заказника Большой Утриш. Девчонки не робкие и в приливе адреналина забрались на довольно крутой склон - на 80 метров над землей. Дошли там до обрыва и замерли… Как говорят, ни туда, ни обратно.

Хныкать, правда, не стали, а сразу позвонили спасателям. На помощь выдвинулись спасатели из анапского отряда «Кубань-СПАС». При помощи альпинистского снаряжения они спустили девушек на землю и доставили их в безопасное место.

Операция по спасению горе-альпинисток заняла шесть часов.

- В медицинской помощи девушки не нуждались, - уточнили «КП-Волгоград» в Краснодарской краевой аварийно-спасательной службе.

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