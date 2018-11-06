2018-11-06T17:38:56+03:00
Происшествия

Сотрудника волжской колонии поймали на взятках от зэка

Инспектор за деньги приносил заключенному запрещенные предметы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Кажется, что сотрудники колонии, как никто понимают, чем чревато преступление закона. Но даже в их числе оказываются не чистые на руку. Так, 25-летний инспектор колонии Волжского, еще вчера охранявший преступников, вскоре сам отправится за решетку. Его поймали на взятках, которые он получал от одного из заключенных. С апреля по июль - страж порядка проносил для осужденного запрещенные предметы (телефоны, симки, игральные карты). Не за бесплатно, конечно, а за отдельное вознаграждение. За четыре месяца за свои услуги инспектор получил через мобильные переводы более 50 тысяч рублей.

Поймали оборотня в погонах сотрудники собственной безопасности УФСИН. Следователи Волжского СУ СК собрали все факты, подтверждающие его вину, а прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направили в суд. Свою вину охранник признал полностью. Грозит ему до 8 лет лишения свободы. И его уже с позором уволили со службы, - уточнили "КП-Волгоград" в областной прокуратуре.

На осужденного также завели отдельное дело за "дачу взятки", теперь прибавят срок за ребешкой.

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