Не хватает на еду: из ста волгоградских семей две живут за чертой бедности

СЕГОДНЯ 16:55 2018-11-06T16:55:25+03:00

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То, что Волгоград - самый нищий город-миллионник, давно не новость. Во всех рейтингах по социальному или экономическому развитию наш регион в аутсайдерах. Да что уж говорить: у нас каждая пятидесятая семья живет за чертой бедности. То есть живут впроголодь. И это не мы утверждаем, а Волгоградстат и его упрямые цифры.

Специалисты ведомства оценили, в каком финансовом положении находятся волгоградские домохозяйства. Для этого они задавали вопросы семьям о том, что они могут себе купить, а что - нет. Так вот 1,8% опрошенных сказали, то их доходов не хватает даже на еду. 18,2% ответили, что «на покушать» им хватает, а вот купить вещи и оплатить «коммуналку» уже проблематично. 48,5% семей, к счастью, в силах прокормить себя, одеть и обуть, и даже заплатить за ЖКХ, но на что-то более существенное (технику, бытовые приборы и тому подобное) не хватает. 31,1% живут почти в достатке: они могу позволить себе все, кроме, разве что, дачи, квартиры или дорогой иномарки. И только 0,4% семей ответили, что могут позволить себе все, что захотят.