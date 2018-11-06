Волгоградская область потратит на новогодние подарки детям 18 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-06T16:14:50+03:00

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Погода еще балует волгоградцев осенним теплом, а, между тем, до Нового года уже рукой подать. И, в Волгоградской области уже начали потихоньку готовится к празднику. Так, на сайте RosTender.info появился лот на закупку новогодних подарков для детей.

Заказчик сладких подарков - региональный комитет образования, науки и молодежной политики. Чиновники планируют закупить в этом году более 112 тысяч наборов конфет для детворы. На эти цели в областном бюджете заложили почти 18 миллионов рублей. То есть в среднем по 158 рублей за набор (такая цена указана в обосновании суммы тендера).

Требования к сладким наборам достаточно серьезные: в нем должны быть и грильяжные конфеты, и шоколадные с помадками и желейными начинками, и ванильные вафельные, и конечно, карамельки. В общем, всего по чуть-чуть.

Кто выиграет такой «лакомый» тендер, станет известно 26 ноября. Но уже ясно, волгоградские ребятишки без сладостей в Новый год не останутся.