2018-11-06T15:27:23+03:00
Общество

Парк Петровский: так навозут новую зону отдыха в Советском районе Волгограда

В администрации подвели итоги голосования
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Парк в Советском районе Волгограда после второго рождения получит и новое название - Петровский. За это имя высказалось большинство волгоградцев.

Напомним, в этом году парк, расположенный у районного дома культуры, полностью обновляют. И поливочный водовод сделали, и новые дорожки, и газон постелили, сейчас высаживают молодые деревья. По такому случаю решили и название ему дать новое. 19 октября запустили конкурс - на лучшее имя парка. Проголосовать на сайте администрации Волгограда мог любой желающий. Ко второму этапу голосования отобрали 10 популярных имен. Среди них - парк Петровский, Ельшанский, Солнечный, Советский, "У фонтана»… Но волгоградцы отдали предпочтение «Петровский». Впрочем, не удивительно. Его давно так называют в народе, в честь завода имени Петрова (одного из 26-ти бакинских комиссаров), который располагался поблизости в советское время. Теперь имя Георгия Петрова будет официально носить новый парк.

Сейчас в нем завершаются работы по благоустройству - подрядчик высаживает деревья и кустарники, и параллельно укладывает цветную тротуарную плитку.

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