2018-11-06T14:51:35+03:00
Звезды

Чиновники, студенты и педагоги сыграли сталинградцев, восстанавливавших город после войны

В Волгограде второй раз показали спектакль «Белое платье»
Ангелина КОРОБКО
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"Белое платье" - история о людях, которые возрождали послевоенный Сталинград. Фото: КВ"Белое платье" - история о людях, которые возрождали послевоенный Сталинград. Фото: КВ
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В понедельник, 5 ноября, в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре прошла театральная премьера, билеты на которую закончились задолго до представления. После майской спектакля-воспоминания «Белое платье» многие захотели волгоградцы захотели увидеть эту постановку об истории нашего города.

На сцене в этот вечер роль сталинградцев примеряли на себя работники ООО «Концессии водоснабжения», волонтеры - непрофессиональные актеры. Но, несмотря на это, им удалось показать людей, которым пришлось восстанавливать стертый войной с лица земли город-герой Сталинград. Представление посвятили 75-летию памятного Черкасовского движения и роли работников коммунальных служб в восстановлении города.

Спектакль «Белое платье» подготовил музей истории чистой воды «Фильтры» при поддержке «Концессий водоснабжения» и Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. В проекте "Где стирали "Белое платье" режиссер постановки - Дмитрий Матыкин впервые работал с непрофессиональными актерами. Ими стали педагоги, предприниматели, чиновники, политологи, инженеры, студенты и даже школьники. Самому молодому актеру грандиозного спектакля всего 14, самому старшему – за 50. Главными героями постановки помимо Потапова стали реальные исторические персоны: лидер движения Александра Черкасова (Почетный гражданин города-героя) и ее подруга Ольга Долгополова; председатель Дзержинского райисполкома Сталинграда, автор идеи Черкасовского движения Татьяна Мурашкина и другие.

Впервые спектакль показали в мае 2018 года на территории Мамаева Кургана, а для театра подготовили иную версию, подходящую для игры на сцене.

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