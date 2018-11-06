Лодка перевернулась: в Астраханской области утонул гость из столицы

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-06T14:34:05+03:00

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Несколько друзей из Московской области приехали в Астрахань отдохнуть и порыбачить. Но что-то пошло не так, закончилась их поездка трагедией. В Камызякском районе один из столичных гостей утонул.

Произошла трагедия 5 ноября на реке Табола в районе села Чапаево Камызякского района. Один из москвичей решил прокатиться на лодке «Казанка» со своим 34-летним знакомым. Мужчины мчались, рассекая водную гладь, но на одном из резких поворотов молодой астраханец не справился с управлением и лодка перевернулась. 64-летний гость пошел ко дну. Парень пытался его вытянуть, но не смог. Самому чудом удалось спастись.

Теперь этим делом занимаются астраханские следователи. Они проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

А в Ахтубинске следователям предстоит выяснить обстоятельства смерти 42-летней местной жительницы. Ее нашли без признаков жизни в собственной кровати. Ее 41-летний сожитель еще жив, сейчас он в реанимации, где за него борются врачи.

По предварительным данным пара отравилась угарным газом. Дом отапливается дровяной печью. В ту ночь они уснули, забыв открыть вытяжную заслонку. Проводят расследование.