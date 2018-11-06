2018-11-06T13:13:51+03:00
Происшествия

На юге Волгограда 19-летний ограбил женщину на улице

Парень приставил к жертве пистолет и потребовал деньги
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дожили, в Волгограде женщину нагло и бесцеремонно ограбил какой-то малолетка практически у собственного дома. Вечером 4 ноября в полицию Красноармейского района пришла 54-летняя женщина. Она рассказала, что примерно в 21.30, когда она возвращалась домой по улице Харабалинская, к ней подошел парень и приставил к голове пистолет. Угрожая убить, он потребовал деньги. Волгоградка попыталась сопротивляться, тогда грабитель ударил ее дважды по голове и уже у бесчувственной жертвы забрал тысячу рублей.

Искали бандита недолго. Им оказался местный 19-летний парень. Только месяц назад он вышел на свободу из колонии, где отсидел за разбой. И сразу взялся за старое. Он уже во всем сознался и вернул пострадавшей деньги, которые даже потратить не успел.

На него вновь завели уголовное дело по той же статье «Разбой». Теперь ему уже грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится в СИЗО, уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

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