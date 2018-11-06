С нового года все волгоградские первоклассники будут завтракать в школе бесплатно

СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-06T12:34:42+03:00

Высидеть шесть уроков и ни разу не сходить в столовую под силу немногим школьникам. Фото: Мария АНАНОВА

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Традиционное оперативное совещание губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во вторник, 6 ноября, снова посвятил социальным вопросам. Его новое предложение – обеспечить всех учеников первых классов нашей области бесплатными школьными завтраками. Такую поддержку родители первоклашек будут получать уже с 1 января 2019 года. А пока глава области поручил своим заместителям предусмотреть в бюджете на будущий и последующие годы дополнительные деньги.

Родителей, несомненно, такая помощь порадует. Мало того, что их кошельки опустошают сборы своего чада в школу, так многие еще и тратятся на ремонт класса, охрану школы, учебники. А еще нужно каждый день дать ребенку деньги на перекус.

Кроме бесплатных завтраков для первоклассников Бочаров предложил увеличить компенсацию за питание остальным школьникам из семей, имеющих право на такую поддержку.

- Несмотря на то, что организация школьного питания находится в сфере ответственности местных властей, мы оказываем помощь муниципальным образованиям в организации и финансировании школьного питания, - заявил Андрей Бочаров (кстати, сегодня в ряде населенных пунктов области завтраки ученикам начальных классов оплачивает администрация). - Прошу до конца года представить дополнительные и конкретные предложения, проработанные совместно с муниципальными образованиями, образовательными учреждениями, с родителями и детьми, по дальнейшему повышению качества организации школьного питания в Волгоградской области.

Напомним, это не первое предложение губернатора, касающееся увеличения мер соцподдержки. Ранее он предложил поддержать молодые семьи, в которых рождается ребенок, помочь им с выплатой ипотеки, а так же увеличить число получателей различных льгот и пособий.