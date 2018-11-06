2018-11-06T12:14:02+03:00
Общество

За год минимальная корзина волгоградцев подорожала на 2,7%

Но все равно она самая дешевая среди регионов ЮФО
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Минимальный набор продуктов обходится волгоградцам в 3434,4 рублей в расчете на человека.Минимальный набор продуктов обходится волгоградцам в 3434,4 рублей в расчете на человека.Фото: Алексей КОПАЕВ
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Как ни крути, а цены в волгоградских магазинах растут день ото дня. И вот уже специалисты Волгоградстата подтверждают: даже минимальный набор продуктов с начала 2018-го года подорожал на 2,7%. Правда, коснулось это не только Волгоградской области, а всех регионов в стране.

Сейчас (по данным на конец сентября 2018) минимальная корзина обходится волгоградцам в 3434,4 рублей в расчете на человека. Причем это самая низкая стоимость набора в ЮФО. Для сравнения, в Краснодарском крае он составляет 4015,4 рубля, у соседей в Ростове - 3484,1 рублей.

В среднем по России минимальный набор стоит 3840,2 рубля. Самый дорогой - в Чукотском автономном округе (10016,1 рублей), самый дешевый - в Липецкой области (3160,8 рублей). Волгоградская область в общем списке по стране занимает 15-е место из 85-ти регионов.

Инфографика Волгоградстата.

Инфографика Волгоградстата.

Как прожить на эту сумму чиновники не говорят, а делают сноску, что «удельный вес (количество) каждого товара является условным и не отражает реального их потребления населением». То есть реально на эту «минималку», конечно, не проживешь.

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