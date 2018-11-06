В Волгограде директор УК задолжал сотрудникам 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:42 2018-11-06T11:43:02+03:00

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В России, конечно, народ терпеливый, но всему терпению приходит край. Так, сотрудники волгоградской управляющей компании почти полгода терпеливо ждали, когда им выплатят зарплату, не дождавшись, пошли в прокуратуру.

При проверке жалобы пострадавших подтвердились. Оказалось, что руководитель УК, которая обслуживает дома Дзержинского района, действительно не платит своим работникам. А их в компании ни много, ни мало - 62 человека. Доказано, что с марта по июль 2018-го люди не получили ни копейки заработанных денег. В итоге сумма задолженности перевалила за 700 тысяч рублей.

Директора УК вызвали на комиссию для дачи объяснений. И сразу после серьезного разговора деньги нашлись. На данный момент вся задолженность перед работниками погашена, уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Кроме того, по инициативе прокуратуры Центрального района инициирован вопрос о привлечении нерадивого руководителя к административной ответственности по статье «нарушение законодательства о труде». Ему грозит немалый штраф.