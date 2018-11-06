2018-11-06T11:28:45+03:00
Происшествия

Пойдет под суд: 65-летняя волгоградка пыталась «выкупить» внуков у полицейских

Пенсионерку поймали на взятке в размере 15 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Безумная забота о любимых внуках завела волгоградскую бабушку на скамью подсудимых. 65-летнияя пенсионерка пыталась уберечь «деток» от уголовной ответственности, но сама оказалась под следствием. Поймали на взятке.

Началось все с заявления в полицию жительницы Фролово Волгоградской области. у женщины украли мобильный телефон. Полицейские установили, что кража - дело рук двух несовершеннолетних подростков. А так как за действия деток отвечают родители или опекуны, вызвали на допрос бабушку подозреваемых. Женщина, когда услышала, что внучатам грозит колония, решила договориться с правоохранителем. И предложила «замять дело» за 15 тысяч рублей. Тут то бабулю и повязали, как говорят, на «горячем».

При передаче денег ее задержали оперативники ОБЭПиПК. А следователи Фродовского района тут же завели на нее уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие».

Дело с обвинительным заключением передали в суд, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

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