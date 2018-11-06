Мэрия разъяснила, как волгоградцам платить за отопление за октябрь

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-06T10:51:13+03:00

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Отопительный сезон 2018 в Волгограде стартовал лишь 22 октября. А батареи в некоторых домах нагрелись лишь 25-26 числа. Есть и такие, где из-за аварии на теплосетях батареи грели лишь пару дней. Сейчас волгоградцам приходят первые платежки за октябрь и суммы за отопление в них - как за полный месяц. В мэрии Волгограда еще раз разъяснили, как будут начислять плату за тепло за октябрь 2018 и кому сделают перерасчет.

Если в доме есть коллективный счетчик тепла, то плату за отопление начислят по фактическому потреблению. Но показания прибора учета по правилам снимают с 23 по 25 число. Так что УК или ТСЖ могли не передавать показания за октябрь ресурсоснабжающей компании. В этом случае плату начислят по среднему, а в ноябре сделают перерасчет - всю эту сумму вычтут.

Если общедомового счетчика нет, то платят за тепло жильцы по нормативу. Он одинаков для января и октября и не зависит от даты начала и окончания отопительного сезона. Но все же, если дом получил тепло позднее 25 октября или батареи, едва нагревшись, снова остыли из-за порыва теплосети, жителям тоже сделают перерасчет – вычтут плату за несколько дней.

- Если вы увидите в своей квитанции ошибку, обратитесь в свою УК или ТСЖ с заявлением о перерасчете. Если коррекцию начислений сделать откажутся, на помощь горожанам придет Жилищная инспекция Волгограда, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. - Достаточно направить туда официальную жалобу, на основании которой проведут документарную проверку.