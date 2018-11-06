Под Волгоградом экс-майору полиции дали два года за мошенничество

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-06T10:15:22+03:00

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В Иловлинском районе Волгоградской области за мошенничество с использованием служебного положения под суд пошла бывший начальник отдела дознания районного отдела МВД. Суд признал женщину виновной и приговорил ее к двум годам в колонии-поселении. Плюс к этому ее лишили звания майора. А до этого уволили из органов. Заплатит экс-майор полиции и 50 тысяч рублей штрафа – именно за такую сумму дознаватель обещала замять уголовное дело.

Как установил суд, в ноябре 2017-го года сотрудница полиции сообщила жительнице Иловлинского района, что на нее возобновляют уголовное дело за подделку документов. И обещала уладить этот вопрос. На самом деле никаких оснований и материалов для повторного уголовного преследования не было.

Разоблачили мошенницу сотрудники службы собственной безопасности главка МВД по региону, расследовали дело следователи Иловлинского МрСО СУ СКР. Свою вину женщина так и не признала.