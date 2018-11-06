2018-11-06T10:15:22+03:00
Происшествия

Под Волгоградом экс-майору полиции дали два года за мошенничество

Бывший начальник отдела дознания пообещала за 50 тысяч рублей замять уголовное дело
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Женщину уволили из полиции.Женщину уволили из полиции.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
Изменить размер текста:

В Иловлинском районе Волгоградской области за мошенничество с использованием служебного положения под суд пошла бывший начальник отдела дознания районного отдела МВД. Суд признал женщину виновной и приговорил ее к двум годам в колонии-поселении. Плюс к этому ее лишили звания майора. А до этого уволили из органов. Заплатит экс-майор полиции и 50 тысяч рублей штрафа – именно за такую сумму дознаватель обещала замять уголовное дело.

Как установил суд, в ноябре 2017-го года сотрудница полиции сообщила жительнице Иловлинского района, что на нее возобновляют уголовное дело за подделку документов. И обещала уладить этот вопрос. На самом деле никаких оснований и материалов для повторного уголовного преследования не было.

Разоблачили мошенницу сотрудники службы собственной безопасности главка МВД по региону, расследовали дело следователи Иловлинского МрСО СУ СКР. Свою вину женщина так и не признала.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда 19-летний ограбил женщину на улице
С нового года все волгоградские первоклассники будут завтракать в школе бесплатно
За год минимальная корзина волгоградцев подорожала на 2,7%
В Волгограде директор УК задолжал сотрудникам 700 тысяч рублей
Пойдет под суд: 65-летняя волгоградка пыталась «выкупить» внуков у полицейских
Мэрия разъяснила, как волгоградцам платить за отопление за октябрь
Волгоградские полицейские задержали 17-летнего похитителя металла из Новосибирска
В ДТП на трассе Москва – Волгоград погиб водитель
Волгоградец получил ожоги во время пожара в вагончике
В Волгограде на Красном в лобовой аварии пострадал ребенок
В Москве можно посмотреть на Мамаев курган с высоты птичьего полета
В Волгограде разъяренный пенсионер расстрелял банкомат и терминал оплаты
Волгоградцы перегородили путь КамАЗам, которые разбили дорогу к их хутору
Волгоградцы чаще всего работают продавцами и автослесарями