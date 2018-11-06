Волгоградские полицейские задержали 17-летнего похитителя металла из Новосибирска

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-06T10:33:35+03:00

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Волгоградские полицейские задержали находившегося в федеральном розыске семнадцатилетнего преступника из Новосибирска. Обнаружили его случайно - инспекторы ГИБДД в Руднянском районе остановили для проверки документов две «Газели» с металлоломом. Когда пробивали по базе перевозчиков металла, оказалось, что один из них промышлял этим и в Новосибирске. Мало того, находится в федеральном розыске по обвинению в краже - один из частных домов разобрали и вывезли из него все металлоконструкции. Уголовное дело давно находится в суде, но подросток на заседания не являлся. Еще в начале 2018 года он переехал в Волгоградскую область, в Камышинский район. Где занялся уже знакомым ему делом - продажей металлолома.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, сейчас 17-летний парень задержан и находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Вскоре его передадут новосибирским полицейским.