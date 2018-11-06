В ДТП на трассе Москва – Волгоград погиб водитель

СЕГОДНЯ 09:32 2018-11-06T09:32:36+03:00

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Жуткая авария случилась на московской трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области вечером 5 ноября. Молодой водитель на «Ладе Гранта» направлялся в сторону Волгограда. В начале восьмого вечера на 733-м километре трассы Р-22 «Каспий» он превысил безопасную для движения скорость и не справился с управлением. В результате «Лада Гранта» вылетела на встречку и врезалась в оказавшийя там Nissan Patrol. Обе машины сильно покорежило. Отечественный автомобиль превратился в груду железа. Внедорожник оказался более стойким. Не обошлось без жертв.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 29-летний водитель «Лада Гранта» в этой аварии получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП. 64-летний водитель внедорожника Nissan Patrol тоже был ранен. Его на скорой отвезли в больницу.