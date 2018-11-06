2018-11-06T08:53:40+03:00
Происшествия

Волгоградец получил ожоги во время пожара в вагончике

Причина ЧП – неосторожное обращение с огнем
Екатерина МАЛИНИНА
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На пожаре пострадал мужчина.На пожаре пострадал мужчина.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Полыхающий вагончик на улице Грейдерная в хуторе Зимняцкий первыми увидели ближайшие соседи: те, кто засиделся за телевизором за полночь. Они и позвонили дежурному МЧС по «01». Вскоре из своих домов выбежали половина хуторян. Самые отчаянные пытались тушить. Но огонь очень быстро охватил деревянную конструкцию. Живущего в нем мужчину успели вытащить до того, как пламя перекрыло вход.

Пожарные расчеты справились с огнем очень быстро. Правда, восстановлению вагончик не подлежит – сгорел дотла.

Пострадавший сейчас находится в больнице на лечении. Ну а сотрудники пожарной лаборатории выясняют, что же стало причиной ЧП. Пока предполагают неосторожное обращение с огнем – хозяин домика на колесах не потушил сигарету и заснул.

А сотрудники МЧС еще раз напоминают о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности в быту.

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