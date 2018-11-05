В Волгограде на Красном в лобовой аварии пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 22:16 2018-11-05T22:16:54+03:00

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Авария произошла около десяти часов вечера 5 ноября. На перекрестке улицы Хользунова и 2-й Продольной лоб в лоб столкнулись две машины: «Хендай Солярис» и «Рено Логан». От удара иномарки отбросило в разные стороны. Одна из них загорелась. На место сразу же приехали медики, пожарные, полицейские. Сотрудники МЧС быстро потушили возгорание.

В одной из машин пострадали женщина с ребенком. Мальчика увезли вместе с мамой в больницу. Потребовалась помощь и тем, кто находился во втором авто. Вся информация пока уточняется.

Сейчас полицейские выясняют, что помешало машинам разойтись мирно, трафик движения в это время достаточно небольшой. На какое-то время после ДТП здесь образовалась небольшая пробка. Но она рассосалась через полчаса. Сейчас машины двигаются без задержек, правда, с опаской. Перекресток пользуется дурной славой у водителей.