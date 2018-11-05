2018-11-05T16:26:55+03:00
Общество

В Москве можно посмотреть на Мамаев курган с высоты птичьего полета

Мемориальный комплекс вошел в новый фильм «Полеты над Россией» в парке Зарядье
Екатерина МАЛИНИНААлиса ТИТКО
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Ощущение от полета над Мамаевым курганом потрясающее!Ощущение от полета над Мамаевым курганом потрясающее!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Все волгоградцы были на Мамаевом кургане. К нам город приезжают, чтобы подняться на главную высоту России. Но даже мы с вами не видели мемориальный комплекс таким красивым – с высоты птичьего полета. Посмотреть его с необычного угла зрения можно в новом фильме «Полеты над Россией» в парке Зарядье в павильоне "Медиацентр" .

В специальной кабине создаются ощущения максимально приближенные к реальным – словно летишь в кабине вертолета. Полет начинается от Москвы и продолжается по знаковым чудесам природы и великим памятникам нашей большой страны. Можно зависнуть над исполинами Маньпупунер или увидеть «Ласточкино гнездо» со стороны моря. И особый восторг вызывает величие Родины-матери, к которой, кажется, можно даже прикоснуться рукой.

Удовольствие правда, это не самое дешевое. От 18 лет - 790 рублей, от 14 до 18 лет (ростом от 120 см) и студентам - 400 рублей, до 14 лет (ростом от 120 см) - 150 рублей.

Парк «Зарядье» расположен по улице Варварка, 6. Ближайшие станции метро "Китай-город", "Площадь революции".

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