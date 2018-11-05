В Волгограде разъяренный пенсионер расстрелял банкомат и терминал оплаты

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-05T15:51:13+03:00

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Стрельбу 66-летний житель Краснооктябрьского района устроил недалеко от своего дома в магазине «Мини МАН» по улице Титова. Мишенью стали банкомат и терминал оплаты.

Мужчина пришел в супермаркет утром – решил снять денег в банкомате «Сбербанка». Но аппарат не то, что купюр не выдал, но еще и карту зажевал. Разозленный волгоградец выругался и отправился домой. Но не успокоился, а взял пневматический пистолет и вернулся обратно. Он стал палить по банкомату и терминалу оплаты «Киви». Выпустив пар, он сбежал.

Очевидцы сообщили о стрелке в полицию. Ориентировку на него получили сотрудники ППС и ДПС. Помог в розыске пенсионера и участковый. Пожилой мужчина признался, что он погорячился и так отреагировал на неисправную аппаратуру.

Как сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, теперь ему предстоит ответить по статье «Хулиганство». Возможно, все обойдется штрафом. Также придется возместить и ремонт банкомата и терминала – у них сломаны стекла.