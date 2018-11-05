Волгоградцы перегородили путь КамАЗам, которые разбили дорогу к их хутору

СЕГОДНЯ 14:54 2018-11-05T15:08:35+03:00

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Дороге к хутору Медведев в Иловлинском районе позавидуют многие городские водители. Точнее позавидовали бы. За последнюю неделю ровный асфальт покрылся выбоинами и вздыбился. И виновато не землетрясение, а дорожники.

«Росавтодор» вот уже не первую неделю расширяет московскую трассу. Дело хорошее. Сначала для строительства песок возили из Орловского карьера. Но, видимо, посчитали, что выходит накладно. А под боком в 10 километрах от объекта – большая насыпь с песком – навезли, когда расчищали реку Тишанку неподалеку. До нее 10 километров по асфальту, потом съезд на грунтовку.

- Сначала ездило несколько машин. Но с каждым днем наглели. По дороге, которая рассчитана на нагрузку не более 10 тонн, покатили машины весом в 40 – 60 тонн. Десятки рейсов. Пригнали к песку два экскаватора. Асфальт начал дыбиться. Появилась одна яма, теперь их уже восемь. За два дня три машины попали на большой ремонт, не ожидали угодить в такую ловушку, - говорит фермер Василий Прокофьев.

В воскресенье вызвали сотрудников ГИБДД. Они составили на бригадира протокол и уехали.

- Вечером меня жена пристыдила: хутор нужно защищать. Утром вместе с несколькими десятками односельчан мы на машинах перекрыли выезд шестью КамАЗам, - рассказывает мужчина.

Сейчас вывозить песок перестали. Как узнали селяне, разбитую дорогу обещают залатать. Вот только надолго ли хватит ямочного ремонта. И будет ли кто-то заниматься реконструкцией в зиму?

А песок, скорее всего, возить продолжат. Сейчас руководство дорожников ищет обходные пути – нужно договориться с фермерами, через чьи территории поедут груженые машины. В ситуации еще предстоит разобраться и прокуратуре, и полиции, и Росприроднадзору. Ну а жители Медведева решают, кто будет стоять в «дозоре». На слово они дорожникам уже не верят.