Волгоградцы чаще всего работают продавцами и автослесарями

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-05T13:22:38+03:00

Волгоградцы работают не на заводах, а в магазинах: заводов мало - магазинов много. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Лет 20 назад подобная статистика была бы удивительной и невозможной. Сейчас - это вполне вписывается в экономику волгоградского региона. Специалисты из Волгоградстата опубликовали данные о занятости населения в прошлом году. Оказалось, что значительная доля рабочих мест приходится на сферу торговли.

Всего в Волгоградской области трудится чуть больше половины населения: 1446 000 из 2 545 000. Считали как тех, кто находится в самом расцветет сил, так и работающих пенсионеров и подростков. В эти данные вошли и мигранты.

Изучили статистики, кто чем занимается. Больше всего волгоградцев заняты сфере розничной и оптовой торговли. Это и продавцы и логисты и менчердайзеры и менеджеры. К этой же категории отнесли тех, кто занят в автомастерских и автомагазинах. всего они занимают 20 процентов всего рабочего рынка.

Следующая по численности категория – обрабатывающее производство. Но него работает 13 процентов волгоградцев. Чуть меньше людей заняты в сельском, лесном, рыбном хозяйстве. Чуть больше семи процентов работает в сфере образования. 7,2 процента приходится на строительства и столько же на транспорт.