2018-11-05T13:25:27+03:00
Происшествия

В Волгограде пенсионер отдал 600 тысяч рублей интернет-мошенникам

Он пытался заработать на акциях нефтяной компании
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина доверил свои деньги мошеннику.Мужчина доверил свои деньги мошеннику.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Волгоградцы отчаянно пытаются заработать. Идут на риск, отдавая свои накопленные годами сбережения – потому что другого шанса, видимо, не видят. Этим пользуются мошенники. На удочку очередного афериста попал 65-летний волгограде. Мужчине позвонили на телефон и предложили неплохо подзаработать.

Молодой человек представился брокером и рассказал, что сейчас отличный курс у акций компании "Лукойл". Нужно принципиально согласие пенсионера. Волгоградец согласился и почти сразу получил на электронную почту кучу документов на английском с переводом на русский. Для участия нужно было купить акций на 600 тысяч. Если он откажется, неустойка составит 5 тысяч рублей. И пенсионер с высшим образованием перевел деньги на указанный электронный кошелек. После этого его брокер оказался офлайн.

Через пару дней волгоградец осознал, что его обманули. Он написал заявление в полицию. Если мошенника поймают, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ну а волгоградцев просят внимательней относится к своим накоплениям и помнить – высокая и быстрая доходность сопряжена с риском потерять все деньги.

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