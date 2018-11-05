Утро туманное: синоптики обещают в Волгограде неблагоприятную для полетов погоду

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-05T11:33:00+03:00

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Это время года в Волгограде особенно не любят сотрудники аэропорта. Наступает традиционный сезон туманов, когда перепад с минуса на плюс и наоборот превращает утренний воздух в молоко.

Синоптики волгоградского Гидромета обещают 5 ноября ночью небольшой дождь, зато днем ясную погоду с небольшим усилением ветра. Ну а несколько следующих дней нас ждет утро туманное, утро седое. Ночью от 0 до +3. Днем столбик термометра поднимется до +10. Ветер обещают преимущественно северных направлений.Тем, кто собирается воспользоваться самолетом, следует быть готовым к тому, что придется подождать благоприятной погоды пару часов. Ну и не забудьте просчитать другие варианты, чтобы добраться в пункт назначения.

Кстати, ежедневно температура будет снижаться. А через неделю днем дают прогноз около ноля, а ночью до -5. Так что успевайте приготовить зимние вещи.