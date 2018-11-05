В Волгоградской области фура насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-05T10:34:34+03:00

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В сводках от Госавтоинспекции в последнее время очень много аварий с участием пешеходов. Не стало исключением и воскресенье 4 ноября. В День народного единства под колеса попали пять человек. Один из них погиб на месте.

Смертельное ДТП произошло в Урюпинском районе. 61-летний дальнобойщик ехал в сторону райцентра, когда ему буквально под колеса выскочил мужчина. Шансов против фуры у пешехода не было. Он скончался на месте еще до приезда "скорой" – в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Еще один водитель скрылся с места происшествия, когда наехал на идущего вдоль дороги в Алексеевском районе мужчину. 30-летний волгоградец попал в больницу с тяжелыми травмами.

А под Калачом-на-Дону около одиннадцати часов вечера 44-летний пешеход попал под «десятку» под управлением пьяного 35-летнего мужчины. Он шел вдоль дороги в темной одежде. Тут и трезвый с трудом заметит, а уж пьяный тем более. Сейчас пострадавший находится на лечение в больнице с многочисленными травмами.