2018-11-05T10:06:05+03:00
Общество

Астраханские перевозчики требуют запретить сервис «BlaBlaCar»

Они подали иск в Таганский суд Москвы
Екатерина МАЛИНИНА
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Сервисом пользуется миллионы людей, а кто-то пытается и подзаработать.Сервисом пользуется миллионы людей, а кто-то пытается и подзаработать.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Сервис «BlaBlaCar» один из популярных в России. Многие экономят на дороге, добираясь до точки назначения на попутке. Но его уже не первый раз пытаются закрыть. На этот раз исковое заявление в адрес ООО "Комьюто Рус" и Роскомнадзора поступило в Таганский суд Москвы от 27 предпринимателей и компаний. Астраханские перевозчики объединились, чтобы не разориться. По их словам, BlaBlaCar используют не только простые водители, но и компании.

- Мы не против, когда сервисом пользуются автомобилисты, которые берут только за бензин, чтобы подвести по пути людей. Но все это превратилось в большой бизнес. Например, в наше же время из Астрахани стал отправляться нелегальный перевозчик. Информацию о себе он размещает как раз на BlaBlaCar. Предлагает поездку до Москвы на 300 рублей дешевле. Но при этом он не дает никаких гарантий пассажирам. У нас же все официально, с медицинским осмотром водителей и необходимым по закону техническим оснащением. В итоге компания теряет клиентов, - рассказали «КП-Волгоград в «Аванград Авто».

Исковое заявление зарегистрировано 1 ноября. Дата ближайшего заседания еще не назначена.

Кстати, это не первое исковое заявление в адрес райдшеринг-сервиса. Закрыть услугу пытались и транспортники, и прокуратура, но безуспешно.

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