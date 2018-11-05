2018-11-05T08:32:08+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали грабителя, который отобрал у школьницы дорогой мобильник

Мужчина снова сядет в тюрьму
Екатерина МАЛИНИНА
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Дорогие гаджеты - большой соблазн для преступников.Дорогие гаджеты - большой соблазн для преступников.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На 16-летнюю девушку напали недалеко от ее дома. Школьница шла после уроков, уткнувшись в свой мобильник. Неожиданно проходивший мужчина выхватил у нее сотовый и убежал. Она попыталась позвать на помощь, но грабитель исчез очень быстро. Мать подростка написала заявление в полицию и уже на следущий день преступник давал показания в РОВД.

33-летний волгоградец был уже неоднократно судим и вышел из мест лишении свободы не так давно. Ограбить школьницу он решил спонтанно. Увидел дорогущий гаджет в руках и решил, что сможет перепродать за неплохую сумму. Но сбыть с рук не успел – задержали.

Мужчине предъявили обвинение за грабеж. Ему грозит до 4 лет лишение свободы.

А родителям стоит задуматься прежде, чем покупать своему чаду дорогой телефон. Слишком большой соблазн для нечестных людей.

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